Skandal i ri me reklamat qeveritare, për 7 vite Gruevski ka shpenzuar 38 mln eu – VIDEO

Për reklamë dhe propagandë, Qeveria e Nikolla Gruevskit nga viti 2008 deri në vitin 2015 ka shpenzuar 38 milion euro. Zëdhënësi i Qeverisë, Mile Boshnjakovski thotë se 23 milion euro janë shpenzuar për reklama në mediat elektronike, 15 milionë euro për fushata të ndryshme të paguara në disa agjenci marketingu, dhe më së paku 200 mijë euro për matje dhe hulumtim të opinionit publik. Boshnjakovski nuk deshi t’i tregojë emrat e televizioneve të cilat në tabelën e prezentuar ishin të koduara. Ai tha nuk ka pasur bazë në të cilën janë transmetuar mjetet financiare.

“Disa televizione nacionale thjeshtë janë paguar shumë më shumë se sa televizionet e tjera. Më së shumti të holla nga Qeveria ka marrë televizioni me numrin shifror 11, gjithsej 7 milion euro. Se nuk ekziston kriter me paraqitjen e një televizioni të ri me koncesion kombëtar në vitin 2012 ose televizion me shifrën 33. Në vitin e saj të dytë të funksionimit ky televizion ka marrë gjysmë milion euro nga Qeveria e Nikolla Gruevskit”, tha Boshnjakovski.

Si shembull më flagrant për shpenzimin e të hollave buxhetore për reklamim të Qeverisë, Boshnjakovski e përmendi pagesën prej 2 milion eurove të bërë për vetëm një ditë.

“Më 24.12.2008 për vetëm një ditë janë transferuar 2.125.000 euro tek disa televizione nacionale. Ekziston edhe një shembull, ku është angazhuar një konsulent i cili për një muaj punë është paguar 30 mijë euro”, shtoi Boshnjakovski.

Boshnjakovski thotë se qeveria e re e ka ndërprerë këtë fenomen, dhe u shpreh se më nuk do të paguhen reklama në media dhe se nuk do të jetë më reklamuesi më i madh në vend.