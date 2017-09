Skandalet politike më të mëdha në histori

25- Skandali i Teapot

Gjatë kohës së presidentit amerikan Warren Harding në vitin 1922, sekretari i brendshëm Albert B. Fall, pranoi një rryshfet prej 404.000 $ nga Mammoth Oil dhe Pan America për të lëshuar të drejtat e rezervave të naftës në Teapot Dome në shtetin e Woming, Amerikë. Fatkëqësisht Fall u zbulua nga shtypi dhe gjithçka doli hapur. Para Watergate, ky është kosideruar skandali më i madh dhe më i famshëm në historinë e politikës amerikane.

24-Skandali Profumo

Skandali Profumo ishte një skandal në politikën britanike në 1963 dhe që mori emrin e John Profumos, sekretarit të shtetit për luftën. Lidhja e tij me Kristine Keeler, të dashurën e njohur të një spiuni sovjetik, u përgënjeshtrua nga Profumo kur u pyet në Dhomën e Komunes duke e detyruar të jepte dorëhqjen dhe njëkohësisht dëmtoi dhe reputacionin e qeverisë së kryeministrit Harold Mc Millan. Vetë Mc Millan dha dorëheqjen muaj më vonë për arsye shëndetësore.

23- Incidenti i Chappaquiddick

Në incidentin e ndodhur më 18 qershor të vitit 1969, senatori amerikan Edëard Kennedy devijoi makinën jashtë urës duke përfunduar në një kanal në Chappaquiddick, Masacusets, nga ku mbeti e vdekur Mary Jo Kopechne, një pasagjere femër që ishte më të në makinë. Kennedy arriti të ikte nga skena duke notuar dhe nuk denoncoi vdekjen e saj për rreth 9 orë. Në orët e para të datës 19 qershor, makina dhe trupi i Mary u nxorrën nga uji. Kennedy u deklarua fajtor për ikjen nga skena e aksidentit, duke shkaktuar dëme jetësore dhe u denua me 2 muaj heqje lirie. Ky incident bëri bujë në të gjithë vendin dhe prandaj Kennedy vendosi të mos kandidonte për president në vitin 1972 dhe 1976.

22-Robert Packwood

Të fshehtat e politikanit të Oregon-it, Robert Packwood, filluan të zbuloheshin në nëntor të vitit 1992 kur 10 femra ish kolege dhe aktiviste, dëshmuan për Ëashington Post se ai kishte ngacmuar dhe abuzuar seksualisht me to. Packwood fillimisht mohoi gjithçka por kur gjatë seances në gjyq u lexuan pjesë nga ditari i tij, ai vendosi të dorëhiqej, në vend të luante më zjarrin.

21- Skandali i Wilbur Mill

Gjërat për kongresmenin e njohur amerikan Wilbur Mill filluan të shkonin keq kur ai u gjobit nga policia pasi pati një zënkë të madhe me Fanne Fox, një striptiste argjentinase. Kur policia po kryente procedurat , ajo u hodh nga dritarja e makinës duke rëne në një kanal. Pasi u dërgua në një spital psikiatrik, i la kongesmenit detyrën për të dhënë sqarimet mbi ngjarjen.

20- Skandali i Mel Reynolds

Në gushtin e vitit 1994, kongresmeni i Ilinois, Mel Reynolds u akuzua se kishte abuzuar seksualisht me një vajzë 16 vjecare e cila ishte vullnetare në fushatën zgjedhore që filloi në 1992. Ai fillimisht mohoi të gjitha akuzat dhe vazhdoi fushatën por më pas u dënua jo vetëm për perdhunim por edhe për pastrim parash.

19- 5 senatorët

Senatorët e 5 shteteve të Amerikes u akuzuan për korrupsion në vitin 1989 pasi u shkaktua një skandal i madh politik, i cili përfshiu dy kompanitë Savings dhe Loan, të cilat ishin financuese në krizën e viteve 1980. Praktikisht ata kishin ndaluar Charles Keating, presidentin e Lincol Savings dhe Loan Association të kontrollohej nga shteti, në kembim të financimeve të fushates zgjedhore. Fatkëqesisht për pjesën tjetër të amerivanëve, dy kompanitë falimentuan për shkak të korrupsionit duke shkaktuar dëme biliona dollareshe, duke prishur dhe imazhin e senatoreve.

18-Skandali i Chen Shui Bian

Dhe pse presidenti Chen Shui Bian donte të shihte një Taivan të fortë e të pavarur, ai ishte i kontrolluar nga familja e tij, të cilet u munduan shumë ta rrëzonin nga pozita. Thjeshtri i tij u akuzua për pastrim parash dhe tregëti të jashtëligjshme ndërsa gruaja e tij, huazoi 21 milion $ nga disa banka nëpër botë. Ai u arrestua për përvetësim fondesh publike e më pasi dha dhoreheqjen . Aspiratat e larta jo domosdoshmërisht bëjnë lider të mirë.

17- Festat e Berluskonit

Ish kryeministri italian Silvio Berluskoni është përfshirë në shumë skandale gjatë mandatit 17 vjeçar. Ai njihet për mashtrime, pedofili por dhe si një nga njerëzit më ëtë fortë. Në thelb, asgjë të keqe, Silvio thjesht ishte i gatuar kështu. Gjëja më e famshme e tij ishin festat gjigande me femra, në shtëpine e tij, të cilat u quajtën me termin festat ‘ bunga bunga’.

16- Skandali i përdhunimit nga Moshe Katsav

Molesh Katsav, ish president i Izraelit u akuzua se kishte ngacmuar dhe abuzuar seksualisht me rreth 10 femra. Kur ishte ende në rajon, policia kontrolloi shtëpine, dokumentat dhe kompjuterin e tij. Pati telefonata të shumta që ai të jepte dorëheqjen nga presidenca , gjë të cilën refuzoi ta bënte. Pasi më në fund dha doreheqjen , iu hoq imuniteti dhe u dënua për krimet e kryera.

15- Rinumërimi i votave në shtetin e Florida-s

Zgjedhjet mes George Bush dhe Al Gore patën shumë probleme por më i madhi ishte sistemi i votimimt i cili shkaktoi vërtet një problem të madh. Ndërsa e gjitha bota i kishte sytë nga Florida, shtetit iu desh të numëronte e rinumeronte disa herë derisa gjykata ndëryri dhe shpalli fitues George Bush.

14- Skandali i Gary Condit

Gary Condit, një ish perfaqesues i shtetit të Californisë u akuzua të kishte patur marrëdhënie me Chandra Levy, një stazhiste që punonte në zyrën e tij në Washington Dc. Pasi ajo u zhduk, ai pranoi të kishte patur marrëdhënie me të por deklaroi se nuk kishte aspak gisht në zhdukjen e saj. Dyshimet nga ai u hoqën kur trupi i Chandras u gjet dhe përgjegjës per këtë rezultoi të ishte Ingmar Guandique, një djalë nga Salvadori .

13- Joe Willson

Gjatë kongresit deputeti Joe Willson i bërtiti “Ti gënjeshtar” presidentit Barack Obama. Dhoma e përfaqesuesve e qortoi sjelljen e tij dhe e detyruan që ti kërkonte falje presidentit për këtë ngjarje.

12- Skandali Langer

Në 1932 në Dakotën e Veriut u zgjodh guvernator William Lager dhe 5 bashkëpunëtorë të tij i kërkuan të gjithë punonjësve të shtetit të dhuronin një pjesë të rrogës se tyre vjetore për partinë. Mbledhja e këtyre lekëve nuk ishte e ndaluar me ligj madje ishte diçka e zakonshme dhe tradicionale. Kur këto dhurime u bënë nga punonjësit e departamentit të autostradave, të cilët paguheshin përmes një program federal, prokurori akuzoi se këto dhurime po bëhen për të vjedhur qeverine federale. Ai dhe koleget e tij u thirrën e gjykatë. Edhe pse u dënua për këtë krim dhe i’u kërkua të jepte dorëheqjen, ai përfundoi duke e deklaruar Dakoten e Veriut të pavarur , vendosi ligjin mbi gjëndjen e jashtëzakonshme dhe qëndroi në rezidencën e guvernatorit derisa ta thërriste gjykata e lartë. Pas kësaj, u arrit një marrëveshje dhe u zgjodh një guvernator i ri.

11- Skandali i Foley

Me 28 shtator të vitit 2006, Brian Ross, shefi i korrispondentëve investigative të ABC-së, raportoi se në vitin 2005 kongresmeni Mark Foley i kishte dërguar një email nga llogaria e tij, ish faqes së kongresit duke i kërkuar ndër të tjera gjëra dhe një foto të tijën. Zyra e Foley, konfirmoi se këto emaile i ka dërguar ai por që kjo ishte një praktikë që ndiqej për të dërguar fotot e atyre që donin rekomandime dhe faqja kishte kërkuar një rekomandim . Gjithsesi faqe të tjera u mbyllën dhe kjo çoi në rënien e reputacionit të tij.

10-Skandali i Larry Craig

Me 11 korrik te vitit 2007, senatori amerikan Larry Craig u arrestua per akte te turpshme ne publik, të kryera në tualetin e aeroportit të Minneapolis. Mesa duket kishte patur ankesa për aktivitet seksual në tualetin e meshkujve prandaj një oficer policie ishte fshehur në një nga dhomat e fshehta aty prane. Siç duket Craig hyri pas tij në tualet duke tentuat ta ngacmojë. Polici menjëherë i ka treguar distiktivin dhe Larry doli jashtë i turpëruar.

9- John Edwards

Edhe pse National Enquirer nuk njihet si burimi më i sigurt i lajmeve, arriti gjithsesi t’i nxirrte të fshehtën senatorit John Edwards mbi lidhjen me Rielle Hunter. Pjesa më e keqe e kësaj situate ishte se gruaja e tij Elisabeth, sapo ishte diagnostikuar me kancer.

8- Elliot Spitzer

Sipas disa raporteve të publikuara, Spritzer ka paguar rreth 80.000 $ për prostituta gjatë një periudhe disa vjeçare kur ishte prokuror i përgjithshëm e më pas guvernator. Spritzer tërhoqi vëmendjen e hetuesëve kur u pane disa transferta të dyshimta bankare të cilat u menduan fillimisht të ishin rryshfete. Hetimi mbi guvernatorin çoi në zbulimin e lidhejeve të tij me prostitucionin, gjë që e detyroi te jepte dorëheqjen.

7- Rod Blagojevich

Pasi u zbulua se Rod Bagojevich ,deputeti i Ilinoisit u përpoq të shiste ish karrigen e kongresmenit Barack Obamës atij që do të ofronte më shumë para për këtë post , u arrestua menjëhere më pas nga autoritetet duke e akuzuar për korrupsion.

6- Appalacian Trial

Nga data 18 qershor deri me 24 qershor te vitit 2009, vendndodhja e politikanit Mark Sanford ishte e panjohur për publikun, gruan e tij dhe për divizionin shtetëror të forcave të rendit, të cilet kishin në dorë sigurinë e tij dhe mbulonin lajmet në të gjithë vendin. Ai i kishte thënë stafit të tij që do të shkonte në një eskursion në Appalacian Trial por nuk iu përgjigj asnjë nga telefonatave qe iu bënë. Jo shumë kohë më pas, gazetarja Gina Smith e ndoqi atë në aeroport teksa ai u kthye nga Argjentina. Me siguri ai kishte një të dashur ilegale dhe kishte vendosur ti bënte një vizitë.

5- Skandali Clinton-Lewinski

I njohur për mohimin e tij të fortë dhe më pas pranimin e lidhjes së tij me 22 vjeçaren që punonte në Shtëpinë e Bardhë, Monica Lewinski, Clinton u përball me akuzën dhe pse më pas u lirua prej saj.

4- Skandali i William Jefferson

Në maj të vitit 2006, FBI kontrolloi zyrat e kongresmenit të Louisianes , William Jefferson, pasi dyshohej për marrje rryshfeti por ai u rizgjodh sërish po atë vit për një tjetër mandat. Megjithatë në vitin 2007 një juri federale e akuzoi Jefferon me 16 akuza për korrupsion dhe e dënuan me 13 vjet burg.

3- Skandali Plame

Me 14 qershor të vitit 2003, Robert Novak, gazetari i Washington Post i dha fund karrierës së Valerie Plame si agjente e CIA-s, kur në nje artikull të tij ai zbuloi një informacion të marrë nga Richard Armitage në departamentin e shtetit. Lewis Libby, këshilltar i zv. Presidentit Dick Cheney , rezultoi të ishte burimi i informacionit dhe u akuzua menjëherë pas kësaj.

2- Skandali i Iranit

U quajt edhe si Irangate, skandali që përfshiu zyrtarë të lartë të qeverisë së presidentit amerikan Ronald Regan, të cilet lejuan në mënyrë të fshehtë shitjen e një embargo armesh ne Iran. Ata kishin shpresua se shitja e armëve do të lironte pengjet dhe të lejonte agjensitë sekrete amerikane të financonin grupin ushtarak Costras të Nikaragua-s. Fatkeqësisht për ta, plani iu zbulua dhe shkaktoi vertet nje skandal ndërkombëtar.

1-Skandali i Watergate

Skandali Watergate shpërtheu në qershor të vitit 1972 pas shpërberjes së komiteit kombëtar demokratik në Uashington Dc. Administrata e Nikson u përpoq fillimisht për të mbuluar gjithçka por kjo çoi në dorëheqjen e tij. Akoma nuk është i qartë motivi se përse u bë kjo shpërbërje dhe çfarë donin të arrinin me këtë.