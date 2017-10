Studentët dhe programi për tutorë, aplikimet deri më 30 tetor

Shkup – Kanë mbetur vetëm edhe dy javë deri në skadimin e afatit për paraqitjen e tutorëve të nxënësve të mesëm për vitin shkollor 2017/2018. Sipas ndryshimeve që ka pësuar ky Program, afati i aplikimeve nga muaji shtator është spostuar në muajin tetor, që do të thotë se të interesuarit kanë kohë të paraqiten në programin përkatës deri në datën 30 tetor, shkruan gazeta KOHA. I përpiluar në vitin 2015 nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH), Programi për tutorim është konceptuar të shërbejë si një paketë sociale, në të cilën do të përfshihen studentët dhe nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Këta të fundit do të përfitojnë mundësinë që të marrin orë mësimi falas nga tutorët e tyre, ndërsa studentët, përveç që do të kenë një shans të fitojnë eksperiencë nga puna me nxënës, do të grumbullojnë nga 10 pikë, të cilat do t’ju shërbejnë si kredi në konkurset e ndarjes së bursave të ndryshme. Qëllimi është që të vihet në pah përgjegjësia sociale e studentëve, duke i motivuar me grumbullim e pikësh të cilat bëjnë më të lehtë përfitimi sidomos të bursave që ndan MASH-i.

Në bazë të rregullores së Programit për tutorë të nxënësve të shkollave të mesme, një student nuk mund të jetë tutor në më tepër se katër lëndë mësimore brenda një viti, ndërsa nota minimale e studimeve në atë lëndë, nuk guxon të jetë më e ulët se 8-ta. Gjithashtu, kërkohet që kandidati për tutor të posedojë edhe rekomandimin nga profesori, i cili parmes deklaratës me shkrim duhet të tregojë për kualitetet dhe vlerat që i posedon studenti i propozuar për këtë qëllim. Dekada e parë e nëntorit, është periudha kur një Komision i posaçëm pranë MASH bën verifikimi e dokumentacionit të paraqitur paraprakisht nga kandidatët, kurse nga 10 deri më 17 nëntor do të jetë faza e marrjes së tyre në intervistë. Është interesante fakti se përzgjedhja e tutorëve nga ana e komisionit nuk nënkupton angazhimin e tyre me çdo kusht, pasi Programi ka të paraparë edhe një nivel tjetër seleksionimi, respektivisht zgjedhjen e tyre ose jo nga ana e prindërve. Kjo do të vendoset jo më larg se data 25 nëntor, kur prindërit dhe kandidatët tutor kanë kohën të dakordohen ose jo për realizmin e Programit, i cili mund të nis nga dita e nesërme për të vazhduar deri në përfundimin e vitit shkollor, pra deri datën 10 qershor.

Në Maqedoni, nisur edhe nga mungesa e traditës, nuk është edhe aq popullor programi i tutorimit. Në të kaluarën kanë munguar thuajse tërësisht tutorët e angazhuar nëpër shkolla të mesme, pasi studentët janë thuajse të painformuar për këtë program dhe të pa sensibilizuar me dobitë që sjell ai në grumbullimin e pikëve, respektivisht kredive. Përfitues nga angazhimi i tyre, do të ishin në të njëjtën kohë edhe shkollat pasi qëllimi i tutorëve është të ndihmojnë nxënësit në kapërcimin e boshllëqeve që krijon mos përvetësimi i lëndës gjatë orëve të rregullta që realizojnë më mësimdhënësit e tyre. Shumë shkolla, të cilat janë kontaktuar për këtë çështje, pohojnë se nuk kanë kaluar përmes praktikave të këtilla të paktën viteve të shkuara. Se çfarë ndryshimesh mund të sjell ky vit, mbetet të presim rrjedhën dhe përfundimin e afateve për sigurimin e tutorëve për shkollat e mesme. (koha.mk)