Studimi: Sekretet e Kuranit në Psikologji

– Në nje studim qe u zhvillua ne kliniken “Akbar” ne florida te SH.B.A-se u vertetua edhe nje here qe KUR’AN-i eshte fjala e Zotit.

– Studimi ishte planifikuar te realizohej ajetet-(versetet) e KUR’AN-it qe flasin per meshiren dhe kurimin.

– Ky studim do te behej ne lidhje me ndikimin fizik te KUR’AN-it dhe veçorite kuruese te tij mbi organizmin, qe do te vezhgoheshin nga mjetet me moderne te kompjuterizuara.

– Per kete studim, u moren vullnetarisht persona jomuslimane, qe nuk dinin arabisht dhe te moshave te ndryshme.Pra, eksperimenti do te kryhej mbi ata qe nuk kane asnje njohuri ne lidhje me ndikimin kurues te KUR’AN-it.

– Te eksperimentuarit, se bashku me origjinalin arabisht te KUR’AN-it, degjuan edhe perkthimin e tekstit ne anglisht.

– Ne kete kohe, leximi i KUR’AN-it behej nga zera te ndryshem, duke u marre parasysh keshtu veçoria e ndikimit te zerit.

– Pas studimeve prej nje viti, perfundimi qe doli me nje fjale te vetme, ishte i jashtezakonshem, sepse 97% te vullnetareve te eksperimentuar u vu nje renie e theksuar e stresit, per shkak te ndikimit te drejtperdrejte ne sistemin nervor autonom. Nje arritje tjeter e eksperimentit ishte edhe mundesia e matjes se ndikimit te degjimit te KUR’AN-it mbi trupin e njeriut.

– Ne kete sukses rolin kryesor e luajten mjetet matese kompjuterike, te prodhuara posaqerisht per kete eksperiment.

– Matjet u bene ne saje te ndryshimit te potencialit elektrik te muskujve, perqimit elektrik te lekures, shpejtsise se rrahjes se zemres dhe ndryshimit te nxehtesise se lekures.

– Te gjitha keto ndryshime ndikuan ne organet e tjera te trupit dhe ne funksionet e tyre, duke bere te mundur te percaktohej keshtu dhe ndikimi mbi sistemin nervor autonom. Ky sistem gjithashtu tregoi ndikimin e KUR’AN-it edhe ne venien ne levizje te sistemit imunitar, duke bere te mundur parandalimin e kancerit dhe te shume semundjeve te tjera. Perfundimet e pjeses se pare te eksperimentit u paraqiten ne “Kongresin e 17-te te mjeksise Islame”, ne MISURI te amerikes veriore, ku rezultatet u pranuan me entuziazem.

– Keshtu doli ne pah, krahas burimit kurues shpirteror, edhe forca sheruese, ne drejtimin material dhe fizik e KUR’AN-it.