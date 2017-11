Sulejmani: Shqiptarët të mos bëhen Sanço Panço – VIDEO

Shqiptarët nuk mund t’i ndalojë lëvizjet e mëdha globale, ka vlerësuar profesori universitar Rizvan Sulejmani, i ftuar në emisionin “Studio e hapur” në Tv SHENJA. Sipas Sulejmanit, mjeshtëria e popujve të vegjël është sikur thotë proverba kineze: Nëse nuk mund ta ndalni erën, bëni mullinjë prej erës, që ta shfrytëzoni.

“Shqiptarët duhet t’i ndjekin lëvizjet globale dha ta definojnë veten, mos të mundohen t’i ndalin. Sepse, nëse e bën këtë do të jesh një Sanço Panço që lufton me mullinjtë e erës, dhe nuk do të jesh fitues. Krejt mjeshtria është që të përfitoni nga momentet e lëvizjeve të mëdha”, ka deklaruar ai

Sipas, profesor Sulejmanit, fatkeqësisht deri tash shqiptarët nuk kanë qenë të zotët që t’i nuhasin dhe të përfitojnë nga lëvizjet globale.