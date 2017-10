Të ecësh, për sport dhe shëndet

Të gjithë janë dakord që për të qënë në formë dhe shëndet kemi nevojë të bëjmë të paktën 10 mijë hapa në ditë. Por të ecësh në fakt është një mënyrë trajnimi i bërë vetë, për të djegur kaloritë dhe për të mbajtur metabolizmin aktiv.

Kush mund të ecë?

Vvalking (Ecja) është një aktivitet i përshtatshëm për personat me shëndet të plotë. Por duhet të kenë kujdes dhe kontroll mjekësor personat që vuajnë nga zemra, të prekur nga shqetësimet me këmbët apo probleme të tjera me kyçet.

Pse duhet të ecim?

Është një aktivitet fizik që përmirëson funksionalitetin kardio-vaskular dhe pulmonar, zhvillon muskujt dhe kockat. Të ecësh rregullisht ndihmon dhe në rënien në peshë, nëse kjo kombinohet me ushqyerjen e duhur, zgjon metabolizmin, ka efekte pozitive në tensionin e gjakut, nivelin e kolesterolit të keq, dhe trigliceridet e diabetit.

Ecja është edhe një farë terapie psikologjike, pasi largohesh nga vendet e rutinës, ambientet e mbyllura, merr ajër të pastër, qetëson mendjen dhe largon stresin.