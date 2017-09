Tetova, pjesë e Ipa Fondeve për menaxhim me ujërat e zeza.   

Komuna e Tetovës ka arritur që, së bashku me Strugën dhe Manastirin, është pjesë e Ipa Fondeve në vlerë prej 30 milionë euro lidhur me menaxhimin e ujërave të zeza dhe mirëmbajtjen e kolektorëve, ka thënë kryetarja aktuale e Tetovës, njëherësh kandidate e BDI-së për Tetovën në zgjedhjet e 15 tetorit, Teuta Arifi në Top Tema të televizionit Telma.

“Mund t’ju them me krenari se Tetova, së bashku me Strugën dhe Manastirin është pjesë e Ipa Fondeve prej 33 milionë euro për menaxhim me ujërat e zeza dhe mirëmbajtjen e kolektorëve. Këto mjete janë disa fish më shumë se buxheti i Komunës dhe jemi krenar që kemi arrit të jemi pjesë e këtyre fondeve evropiane”, u shpreh Teuta Arifi në Top Tema.