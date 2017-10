Në Qendrën Tregtare “Remall” në Tetovë do të fillojë me punë hoteli i vetëm në këtë qytet me 5 yje, pjesë e zinxhir të njohur të hoteleve në mbarë botën “Mercure”, shkruan portali Shqipmedia. Kërkohenë punëtor në recepcion, administratë, sigurim, teknik, restoran etj etj.

Konkursi është shpallur, do të zgjasë deri më 10 tetor. Tek fotografia më poshtë keni pozicionet që kërkohen dhe emaili ku duhet të aplikoni: