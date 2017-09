Vazhduam me debatin publik ashtu si në Poroj edhe me f.Xhepçisht.

Me planin urbanistik I cili ështe punuar për dy vite me radhë, Xhepçishtave I’u shumëfishohet çmimi pronës dhe normalisht zgjidhet çdo pengesë që ka të bëj, me problemet e natyrave të ndryshme siç janë kyçja e rrymës, ndërtimet e planifikuara e kështu me radhë.

Një segment tjetër është rritja e vlerës së tokës bujqësore e cila me përfshirjen në planin urbanistik transformohet në tokë ndërtimore.