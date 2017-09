Teuta Arifi, gruaja simbol në Maqedoni

Udhëheqesi ynë i lavdishëm i ilegales dhe një nga themeluesit e tre ushtrive çlirimtare lideri progresiv i BDI Ali Ahmeti përveç si atdhetar ushtarak është njeriu që avancoj femren shqiptare.

Shkruan Erald Selca

Teuta Arifi intelektuale e madhe femër ikonë ishte ajo që thyente tabutë, kur Aliu i dha hapësirë në BDI si dhe shumë femrave tjera.

Teuta Arifi kur u bë kryebashkiake e Tetovës ishte revolucion edhe te ne por edhe të sllavet dhe ndërkombëtarët.

Znj.Teuta Arifi do rizgjidhet prap bindshëm kryebashkiake dhe do jetë zë i vlerave do jetë zonjë e fortë kreative me staf të mirë.

Presim rezultate më të mira dhe të zgjidhet çeshtja ajrit ndotur në qytet, si dhe të mos harrohen ish luftetarët e veprimtarët.

Ata të punësohen dhe trajtohen dinjitetshëm.

Tetova në botë nuk do njihet veç me Shkëndijën e Tetovës që bëri magji me futboll….por dhe me Teuta Arifin.