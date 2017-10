Teuta Arifi-Hazbi Lika dhe kryeministri i vendit garancë për ndërtimin e shkollës në Reçicë

Kryetarja e Komunës së Tetovës Teuta Arifi, Zv.Kryeministri Hazbi Lika dhe Kryeministri i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë sot kanë qëndruar për vizitë në Reçicë të Vogël.

Ata njëherit u bënë garancë për ndërtimin e shkollës fillore në Reçicë të Vogël, i cili investim është jetik për banorët e këtij vendbanimi.

Ata u zotuan që menjhërë në vitin e parë të mandatit të ri shkolla do të ndërtohet, pasiqë sipas Arifit projektimi i shkollës ka përfunduar i është dhënë leja e ndërtimit dhe menjëherë me financimin e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë do të kryhet investimi i shumëkërkuar i banorëvë të Reçicës.