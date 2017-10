Teuta Arifi inspekton punimet në ndërtimin e bazenit për ujë të pijshën në lagjen “Bregu i Diellit”

E para e Tetovës sot ka vizituar lagjen “Bregu i Diellit” ku po ndërtohet bazeni i ujit të pijshëm. Ajo në llogarinë e saj të rrjetit social fejsbuk shkruan:

Bregu i Diellit” nuk do të vuaj më mungesën e ujit të pijshëm.🤝

Inspektuam punimet në Bazenin e ujit të cilin kemi filluar ta ndërtojmë për lagjen Bregu i Diellit. ☑️

Ky vendbanim ka vuajtur nga mungesa e ujit të pijshëm për shkak të mos urbanizimit dhe kyçjes në sistemin e ri të ujësjellësit.✅

Me ndërtimin e Bazenit të ujit për këtë lagje i jepet fund përfundimisht, kësaj sage të banorëve për sa i përket furnizimit me ujë.☑️

Fillimisht i ndihmuam banorët e lagjes në legalizim e objekteve me qëllim që të i’u mundësohej kyçja në energjinë elektrike dhe qasja e tyre në shërbimet e ndryshme administrative përmes pajisjes me dokumenta të cilat legalizojnë pronën e tyre.✅

Vazhduam me bekatonizimin e më shumë se 6.000 m2 të rrugës së “UÇK”-së.

NDRYSHIMI VAZHDON ME NE…