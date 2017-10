Teuta Arifi inspekton punimet në Teatrin dhe Bibliotekën e qytetit – FOTO

Me dinamikë të shpejtë po vazhdojnë punimet në godinën e re të Teatrit dhe Bibliotekës së Qytetit.

Nga kordinatori i projektit Haki Fazliu, u informova në detaje për sa i takon shpejtësisë së realizimit të punimeve.

Si autoritete kemi mbështetur pa rezervë këtë projekt, për të cilin bësojmë që me Qeverinë e re reformuese do të këtë edhe një shtytje më të madhe për këtë projekt me interes kombëtare.

Teatri dhe Biblioteka bashkë me parkingun nëntokësore dhe sallën e kinemasë ishin premtim parazgjedhorë i yni në vitin 2013, të cilave premtime u kemi ndejtur në përpikshmëri.

Objekti i ri është një nga më modernit që është ndërtuar i cili përmbam:

• 10.000 m2 parking nëntokësorë (afërsisht 350 vendparkime)

• Dy salla të teatrit njëra me kapacitet 400 persona dhe tjetra 200 persona.

• Salle e kinamasë 150 persona

• Bibliotekë modern

• Leximore për të rritur dhe fëmijë

• Sallë digjitale e pajisur me kompjutorë për mësim dhe hulumtim.

NDRYSHIMET VAZHDOJNË ME NE…