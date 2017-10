Teuta Arifi me fjalë përfundimtare për ditën e diel

Të dashur qytetarë,

Më lejoni tju falenderoj për përkrahjen tuaj që ma dhatë mua dhe konceptit në të cilin besuam, dhe të cilit iu bindëm bashkë!

Ishin plotë 4 vite që shënuan ngritje, sinqeritet, punë e përkushtim, në kohë kur edhe kishim ditë të dyshimit të imponuar nga qarqe të errëta, që tentonin të na lëkundnin në rrugën e cila ishte gjithnjë e drejtë dhe e bazuar në të besuarit mbi parime. Ishit Ju, besimi juaj, dhe dashuria ime ndaj Tetovës që më rriti, që assesi nuk më lejoi të kalkuloj në nivele të kompromisit të ulët njerëzorë, ku njeriu shpëton veten duke u përshtatur në rrethana të cilat nuk i kontrollon vetë.

Verdikti juaj i 15 Tetorit, ku me plot 13265 numra, që janë njëkohësisht 13265 bindje dhe përditshmëri të qytetarit tim, më jep forcën e veprimit, ku të gjithë do të ndjehemi të barabartë, duke besuar dhe vepruar mbi vlerat që janë tonat, ashtu si mendësia të cilën e ndajmë dhe të cilës i besojmë bashkë.

Të falemenderit Tetovë, Ju ftoj që së bashku ditën e Diel më 29 Tetor, t’i japim një PO bindëse konceptit qytetar, i cili është vlerë e dëshmuar e jona që na bën të bashkuar dhe na bën krenarë!

Me dashuri dhe respekt

TA