Teuta Arifi: Mënyra e të bërit biznes në Xhepçisht, shembull për tu ndjekur – FOTO

Xhepçishti është një shembull për tu ndjekur për sa i takon zhvillimit të biznesit. Është për tu admiruar se me sa mund dhe sakrificë shumë familje kanë aritur që ta zhvillojnë biznesin e tyre dhe ta transformojnë atë nga një biznes i vogël me vëtëpunësim, në kompani që sot jane me renome ndërkombtare, të cilat konkurojnë në tregjet e huaja.

Mbështetje pa rezervë do të kenë të gjitha bizneset pa përjashtim nga ne si autoritete lokale. Me ndryshimin e politikave strategjike qeveritare ekonomia do të zë një theks të veçant, ku zhvillimi i mëtutjeshem i decentralizimit do të bëj të mundur përmes programit për zhvillimin të barabartë rajonal, biznesi të ndihmohet edhe më shumë.

Falemderit Xhepçishtit, falemderit sipërmarjes

NDRYSHIMI VAZHDON ME NE…Teuta Arifi