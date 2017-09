Teuta Arifi në fshatin Poroj organizoi debat publik me banorët – FOTO

Organizuam debat publik me banorët e f.Poroj për zgjerimin e planit urbanistik.

Para dy viteve as nje vendbanim perifirik, Poroji, Xhepçishti, Reçica e madhe dhe e Vogël nuk ishin të përfshira në planin urbanistik.

Konkuruam në projekt deri tek Byroja për zhvillim rajonal. Për dy vite me radhe janë punuar këto plane urbanistike.

Pse është e rëndësishme të mbulohet Poroji me planin urbanistik? Për arsye se plani urbanistik nënkupton rritje të vlerës të çdo prone që është këtu.

Së bashku me UNDP do të ndërtojmë digat në Poroj dhe normalisht si kërkesë e banorëve u shfaq edhe dëmtimi i pyjeve, fenomen që do të angazhohemi me seriozisht.