Teuta Arifi nënshkroi kontratën me “Eco Guerilla”

Me ftesë dhe organizim të shoqatës joqeveritare Eco Guerilla, sot në funksion të kandidates për kryetare të Komunës së Tetovës, nënshkruajta platformën prej 5 pikave, të quajtur “5 përkushtime ndaj tetovarëve”. Ky dokument parashef angazhim për transparencë më të madhe fiskale, si dhe angazhim më të theksuar për sa i përket pastërtisë publike, zgjërimit të mirëmbajtjes së hapësirave të gjelbëra, komunikacionit efikas, si dhe kontrollove më të rrepta të inspektoratit ekologjik komunal.

Deri më tash, kemi qenë maksimalisht të angazhuar në rruajtjen dhe gjelbrimin e qytetit. Tetovën sot e gjejmë pa tymin e Jugokomit, pa deponi në hyrje të qytetit, me më shumë se 2000 drunjë të mbjellur në vende të ndryshme në qytet, mirëmbajtje dhe rregullim të shiritave të gjelbër, si dhe projekti i fundit i rregullimit të parkut përballë stacionit të autobusëve, të cilin në të ardhmen do ta zgjerojmë edhe më tej. NPK Tetova është sot një ndërmarrje e cila punon me rentabilitet ekonomik dhe e cila zhvillohet gjithnjë e më shumë. Kemi bërë zgjidhje për sa i përket shkarkim ngarkimit të mbyllur të mbeturinave, dhe shumë shpejtë do të fillojë ndërtimi i stacionit për selektim sekondar të mbeturinave në Falisht të Tetovës.

Përkushtimi për një Tetovë më të pastër dhe të gjelbër është filozofi dhe rrugë në të cilën kemi punuar dhe do të vazhdojmë të punojmë edhe në të ardhmen.