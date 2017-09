Teuta Arifi prezenton planin urbanistik në Reçicë të Madhe – FOTO

Ashtu si në fshatin Xhepçisht dhe Poroj, Teuta Arifi së bashku me bartësin e listës së këshilltarëve Bekim Memeti dhe shefin e shtabit Komunal Bekim Maksuti, vazhduan me prezentimin e planit urbanistik në Reçicë të Madhe.

Kjo vepër e një rëndësie të veçant e cila transformon vlerën e tokave bujqësore në toka ndërtimore, është një realizim i cili bëhet pas disa dekadave me përkushtimin tonë maksimal. Gjithashtu njëherit vizitova banorët e Reçicës, dhe inspektova puninët e përfunduara në shtratin e lumit, i cili ishte i dërrmuar tërrësisht edhe nga vërshimet të cilat kapluan Reçicën. Do të vazhdoj intenzivisht të punoj çdo ditë për Reçicën, për njërëzit të cilët na kanë mbështetur gjithmonë. NDRYSHIMI VAZHDON ME NE…. PËR TETOVࣿËN QË DUAM./Teuta Arifi