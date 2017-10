Teuta ARIFI: Shipkovica do ti prijë fitores tonë të 15 Tetorit

Një pjesë të madhe të kohës së mandatit tim e kam kaluar në Shipkovicën e Shtabit të përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare. Në vendin ku qëndronte kalaja e lavdishme UÇK-së.

Kaluam një dramë të vështirë në situatën e vërshimeve, dhamë djersën tonë, kontributin tonë që të gjitha autoritetet qendrore dhe lokale të kyçeshin në normalizimin e gjendjes në Shipkovicë.

Në Shipkovicë bëmë:

• Shtruarjen me tampon rrugën e borovnicave

• Sanimi I rrugës kryesore prej rrugës së kodrës së diellit

• Shtruarja e rrugës për në teqe të shipkovicës

• Bekatonizim I rrugës për personat me aftësi të kufizuar

• Sanimin e rrugës kryesore

• Ndërtimin e murrit mbajtës ne rrugën kryesore

• Rekonstruimi e urës se Teqës së Shipkovicës

• Bekatonizimin e disa rrugicave në fshat

• Bekatonizimin e rrugës së varrezave

• Ndërtimin e rrugës Shipkovic-Brodec

• Filluam me ndërtimin e sallës së sportit në bashkëpunim me qeverinë

Pavarsisht punëve që kemi bërë, nuk kam dyshim që vota e Shipkovicës do të jetë pjesë e rëndësishme e fitores sonë plebeshitare.

Falenderoj Hazbiun për përkrahjen e tij maksimale që më ka dhënë çdoherë. Si mik, si bashkëpartiak dhe si zv.Kryeministër. Ai i njeh problemet reale të Tetovës.

Në këto zgjedhje i kemi besuar që njëri prej jush, të drejtojë Shtabin Komunal Zgjedhorë , ai është Bekim Maksuti.

Poashtu dua të falenderoj shefin e shtabit në Shipkovicë Shpend Halilin, për organizimin e strukturave si dhe të gjithë aktivistët të cilët me djersën e tyre, me angazhimin e tyre bëjnë të mundur që Kryetari ynë Ali Ahmeti të jetë krenarë për rezultatin që sjell Shipkovica.

Për në fund dua të ju them një të vërtetë shumë të rendësishme:

Saherë që ta dojë nevoja, do ti veshim çizmet për Shipkovicën.