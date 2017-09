Teuta Arifi vizitë në Reçicë të Vogël – VIDEO

E mbani mend rrugën “172” ?

Të gjithë kryetarët e komunave e kishin braktisur si premtim, megjithëse kjo rrugë e një rëndësie të veçantë lidhte Reçicat me pjesën e fshatrave të Komunës së Bogovinës, që njëherit shërben edhe si një arterie për të lidhur dy Reçicat me qytetin

E dhamë fjalën, e mbajtëm premtimin.

Sot kjo rrugë është me kanalizim fekal, trotoare dhe është rregulluar kanali për ujitje bashkë me gypin e ujësjellësit.

Këto janë punë të prekshme që banorët e Reçicës i ndjejnë dhe i shohin në përditshmëri.

Reçica din të bën dallimin midis fjalëve dhe veprave.

Do të punojmë çdo ditë të punës sonë me zemër për Reçicën

NDRYSHIMI VAZHDON ME NE …