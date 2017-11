“The Economist”: A po kthehet Arabia Saudite në islam modern?

Zhvillimet e fundit në Arabinë Saudite, ku Mbreti dhe pasardhësi i tij ndërmorën një aksion të gjerë me arrestimin e disa prej figurave që në këtë vend deri dje ishin me ndikim shumë të madh, ndër të cilët 11 princër (njëri miliarder, ndër më të pasurit në botë) dhe disa ish-ministra dhe funksionarë të tjerë, në qarqet politike dhe mediat relevante botërore interpretohet si një hap i njërit prej shteteve më të pasura në botë drejt shndërrimit të botës islame në një shoqëri me islamizëm të moderuar.

Shumë liderë arabë duken të interesuar në formimin e shoqërive më sekulare dhe tolerante, edhe nëse reformat e tyre nuk shtrihen në sferën politike.

Referuar sondazhit të realizuar nga “Barometri Arab”, pjesa më e madhe e këtij rajoni po rritet më pak në frymën fetare. Votuesit që mbështetën islamistët pas përmbysjes së pranverës arabe në vitin 2011 janë zhgënjyer me performancën e tyre dhe tashmë kanë ndryshuar mendjen.

Në Egjipt përkrahja për imponimin e sheriatit (ligji islamik) ra nga 84% në 2011 në 34% në vitin 2016. Egjiptianët kanë filluar të luten më pak. Në vende të tilla si Libani dhe Maroku, vetëm gjysma e myslimanëve dëgjojnë recitimet e Kuranit, krahasuar me vitin 2011. Barazia gjinore në arsim dhe në vendin e punës, e penguar gjatë nga tradita muslimane, pranohet gjerësisht. “Shoqëria po ndryshon ndryshimin”, thotë Michael Robbins, një amerikan që kryeson “Barometrin”, shkruan Economist.com, transmeton Gazeta Express.

Autoritarët e rajonit, të cilët dikur u përpoqën të bashkëzgjedhin islamistët, tani i shohin ata si kërcënimin më të madh për sundimin e tyre.

Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE) kanë udhëhequr rrugën drejt zbutjes së kufizimeve fetare dhe shoqërore. Muhammed bin Zayed, princi i kurorës së Abu Dabit, ka financuar ndërtimin e degëve të universitetit perëndimor dhe galeritë e artit.

Ai i ka inkurajuar gratë e reja që të mos izolohen, thotë se duhet përqafuar diversitetin.

Po ashtu, presidenti i Egjiptit, Abdel-Fattah al-Sisi jo vetëm që e ka ndaluar “Vëllazërinë Myslimane”, lëvizjen e parë islamike të rajonit, por ka denoncuar al-Azhar, vendin më të vjetër të të mësuarit në botë, për “intolerancën”.

Ai ka mbyllur mijëra xhami, po ashtu në disa plazhe u është ndaluar edhe veshja e mbuluar grave të mbuluara.

Në një pushim nga paraardhësit e tij, Sisi ka marrë pjesë në masën e Krishtlindjeve në katedralen e komunitetit kopt në Kajro për tre vjet me radhë (megjithëse nuk qëndron gjatë). “Ne po bëhemi më evropianë”, shpjegon një zyrtar egjiptian.

Transformimi më evident është ai në Arabinë Saudite, ku Muhammad bin Salman, princi i ri i kurorës, ka frenuar policinë fetare, ka shkarkuar mijëra imamë dhe më pas lancoi një Qendër të re Moderimi për censurimin e “teksteve të rreme dhe ekstremiste”.

Gratë së shpejti do të lejohen të vozisin makina dhe të hyjnë në stadiumet sportive. Ato janë të inkurajuara tashmë për të punuar.

Tani princi Muhammedi dëshiron të krijojë një qytet të ri, Neom.

Videot e tij promovuese tregojnë gratë pa shami.

“Ne po kthehemi vetëm në atë që kemi qenë, në moderimin e Islamit, të hapur ndaj botës dhe të gjitha feve,” u tha ai në tetor investitorëve të huaj.

Përmkujtojmë se gjatë ditëve të fundit në Arabinë Saudite janë arrestuar 11 princër, duke përfshirë një miliarder të shquar dhe dhjetëra ministra të tanishëm dhe të mëparshëm.