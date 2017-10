Thellohet varfëria në Maqedonia – VIDEO

Shkalla e varfërisë në Maqedoni po shënon rritje. Llogaritur vitin 2016, në vend ka pothuajse 500 mijë qytetarë që konsiderohen të varfër apo 21.8% e popullatës po jeton në varfëri, publikoi sot Enti Shtetëror për Statistika. Në krahasim me vitin 2015, ky trend negativ është thelluar për 0.3%. Të dhënat statistikore thonë se prej numrit të përgjithshëm të të varfërve, 9% e tyre janë të punësuar, ndërsa 7.1% janë pensionistë. Koeficienti “Gini” me të cilin matet pabarazia në shpërndarjen e të ardhurave, është 33.6%. Në vitin 2016, shkalla e varfërisë tek meshkujt ka qenë 22.2%, ndërsa tek femrat 21.5%. Analiza thotë se gjendja është më kritike tek familjet me tre apo më shumë fëmijë, ku çdo e dyta familje është e varfër. Në vitin 2016, shkalla e varfërisë së familjeve me dy fëmijë ishte 21.2%. Shkalla më të ulët të varfërisë kanë familjet me një anëtar në moshë mbi 65 vjeç.

FAMILJET ME TRI APO MË SHUMË FËMIJË 50,6%

FAMILJE ME DY TË RRITUR ME FËMIJË 21.2%

FAMILJE PA FËMIJË 14,2%

Sipas disa hulumtimeve, i varfër konsiderohet personi i cili muajin e kalon me më pak se 100 euro. Ekspertët konsiderojnë se varfëria mund të reduktohet vetëm me një sërë masash reale si psh. rritja e pagës minimale, trajnimi i të punësuarve për të marrë paga më të larta por edhe efikasiteti i institucioneve, thotë për TV21 Bllagica Petreski nga instituti “Finance Think”.

“Të varfër nuk janë vetëm ata që janë të papunësuar. Në Maqedoni, pagë minimale marrin rreth 40% e të punësuarve. Një pjesë e rekomandimeve i përmenda. Nevojitet të targetojmë sektorë që kanë kapacitet të lartë pagesor, nevojitet të gjenerojnë kuadër të cilët mund të ofrojnë aftësi që paguhen më shumë me qëllim që në plan afatmesëm, të ballafaqohemi në mënyrë afatgjate me shkallën e varfërisë”, u shpreh Bllagica Petreski nga instituti “Finance Think”.

Nga platforma për luftimin e varfërisë konsiderojnë se është e nevojshme të merren edhe masa të tjera sociale si p.sh. mbështetje për blerje të shtëpive, e drejta për reduktim të shpenzimeve për arsim, lehtësim të shpenzimeve shëndetësore etj. Sektori joqeveritar konsideron se personat që jetojnë në rrezik social duhet ta çojnë zërin e tyre kundër padrejtësive.

“Përderisa nuk i inkurajojmë njerëzit të ngrihen dhe në emër të tyre të flasin për problemet me të cilat ballafaqohen, deri atëherë, politikat do të mund t’i krijojë ndokush që është më i zëshëm sesa këta. Më së shumti, ndihmën nuk e marrin pikërisht ata që janë më të pafuqishëm dhe më të rrezikuar”, tha Biljana Dukovska, nga platforma kundër varfërisë.

Shkalla e varfërisë është përmendur edhe në çdo raport të Bankës Botërore për Maqedoninë ku thuhet se rreth 140 mijë persona në Maqedoni jetojnë me 2 dollarë në ditë. Sa për krahasim, shporta konsumatore minimale është 32 mijë denarë, kryesisht për ushqim, ndërsa paratë tjera për mjete higjienike, transport, barna, veshje dhe ndjekje të manifestimeve kulturore.