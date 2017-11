Tragjedi: Shqiptari nga Kumanova humb jetën duke punuar në Zvicër

Në profilin e Fshatit Hotël në Facebook „Gjithçka nga fshati Hotël“, është publikuar një lajm i hidhur me të cilin njoftohen të gjithë shqiptarët se një djalosh i ri nga po ky fshat, me punë të përkohshme në Zvicër, ka humbur jetën gjatë një aksidenti në punë. Ja edhe postimi i plotë i lajmit:

„Bashkfshatar ju njoftojm se sot na erdhi një lajm i mërzitur nga gurbeti ku Gazmend Osmani sot paska ndërruat jet në një aksident gjat punës ku një xham ne sasi të madhe eka goditur mbi kokë dhe ku a’i ishte në luftim me jeten dhe ku a’i ndërroi jet në spital, Gazmendi është Djali i Musait të familjes Osmani të rritur në mërgim.

Për xhenzen do t’ju njoftojm se kur do të bihet nga zvicrra dhe për varrimin do t’ju njoftojm, ngushllime e sinqerta i takojn familjes Osmani, një ashtu bashkfshatarve tan Hotlan, vërtete një vdekje e rënd në lulen e rinis por ka desht Allahu dhe duhet të pajtohemi me caktimin e ti, nëse keni mundesi shperndane vëllezër le të njoftohen të tjerët ti shprehim familjes ngushllime se paku t’jau lehtsojm ketë mërzi.

Allahu e mëshiroft, Allahu ja falt gabimet, Allahu në xhennet e dërgoft, o Allah prite si ma mira ketë mysafir.

Amiiiin.“