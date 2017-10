Trajneri i Juventusit merr masat: Nëse do të kemi prapë kundër një portier shqiptar…

Thomas Strakosha është personazhi i ditës në futbollin italian. Portieri shqiptar sot priti penalltinë e sulmuesit Paulo Dybala në ndeshjen Juventus-Lazio (1-2).

Trajneri i bardhezinjve, Massimiliano Allegri, nuk e mori me shaka humbjen, sepse u bëri thirrje lojtarëve të tij të mos falin më pikë, por ia lejoi vetes një shaka në lidhje me pritjen e portierit të kombëtares shqiptare.

Arseyja është e thjeshtë. Dybala ka humbur edhe një tjetër penallti ndaj një portieri kuqezi, i cili është Etrit Berisha. Ky i fundit luan tek Atalanta.

Dybala është një lojtar i madh. Ai ka bërë shumë për ne dhe do të bëjë akoma dhe më shumë. Herën tjetër, nëse do të kemi një portier shqiptar si rival, nuk do ta lë të gjuajë penallti”.

Çfarë deklarate! Zemra e çdo shqiptari u bë e madhe! Kemi një gjigant