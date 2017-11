Vdes legjenda e muzikës shqiptare në Maqedoni – VIDEO

Nderron jete “bilbili” i Pollogut, artisteja e madhe e kenges burimore shqipe Hanife Sejfulla Reçani

Ka nderruar jete veterania e kenges burimore shqipe Hanife Sejfulla Recani. Njoftimi eshte bere nga i biri Arben Sejfullai i cili ne njoftimin e tij dedikuar miqeve e familjareve nder te tjera shkruan:

“Me dhimbje të thellë njohtojmë miqtë dhe familjarët se nena ime Hanife Sejfulla-Reçani ndërroj jetë.Varrimi bëhet me namazin e drekës te varrezat e reja”.

Portali Shqipmedia shpreh ngushellimet me te sinqerta per familjen Sejfullai!