Veturat elektrike, më të lira se ato me karburant

2018 mendohet të jetë viti i makinave elektrike, duke lënë pas ato me gaz, benzinë apo naftë. Do jetë një sfidë e madhe pasi ekzistojnë shumë arsye përse njerëzit të heqin dorë nga makinat e vjetra.

“Në 2018 do shohim se blerja e një makine elektrike është më e lirë se një makinë me gaz. Ne do bëjmë që këto makina të funksionojnë vetëm me elektricitet,” – tha Tom Standage për The Economist.

Ndërkohë mendohet të krijohet një vend i vecantë që këto makina të karikohen për të qenë gati për të gjtihë ditën. Do të jenë më pak të dëmshme për ambientin, dhe pse kostoja e vërtetë e tyre nuk dihet.