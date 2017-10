(VIDEO) Libri shqip i matematikës me plot maqedonizma

Nxënësit shqiptar të shkollave fillore edhe këtë vit mësojnë me tekste dhe botime të vjetra, të cilat janë të mbushura me gabime e skandale, edhe pse mediat kanë kritikuar shumë herë këtë qasje. Përveç teksteve që përmbajnë gabime drejtshkrimore dhe gramatikore, matematika e klasës së tretë, të cilën kemi marrë si shembull, është e mbushur me personazhe me emra maqedonas, edhe pse libri është në gjuhën shqipe. Në shembujt ilustrues në këtë libër pjesa më e madhe e emrave të personazheve janë maqedonas. Disa nga emrat maqedonas që përdoren në këtë libërë janë, Marija, Sanja, Ana, Nikolla, Ratko, Sandra, Ivana dhe Joana.

Ndërsa, në shembujt ilustrues apo në tekstet e këtij libri, shumë rrallë hasëm në emra shqiptar. Por, përderisa mungojnë emrat shqiptar, të shumtë janë emrat si: Marko, Tanja, Simona, Marija, Petar, Anja, Ane dhe Mihaela.

Libri është përkthyer nga Abdulla Buklla dhe me redaktor gjuhësor Jordana Shemko. Ndërkohë, gjatë viteve të kaluara nxënësit shqiptar mësonin nga tekste shkollore ku emrat e shqiptarëve përmendeshin si shembuj negativ, ndërsa në librat e historisë, kishte të dhëna të rrejshme dhe ofenduese për origjinën dhe historinë e shqiptarëve. Opinioni është alarmuar disa herë për këto përmbajtje skandaloze, ndërsa Ministria e Arsimit ka premtuar disa herë publikisht se do të punoj në këtë çështje, megjithatë akoma nuk janë eliminuar të gjitha gabimet. /SHENJA/