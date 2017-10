Vuçiç: Në Serbi, papunësia është zvogëluar falë investitorëve turq

Presidentit serb Aleskadar Vuçiç deklaroi se investimet e investitorëve turq në Serbi kanë kontribuar në masë të madhë në rënien e papunësisë në vend.

Vuçiç, i cili sot në Beograd priti presidentin Erdoğan, iu drejtua pjesëmarrësve në Forumin e Biznesit Serbi-Turqi. Në adresimin e tij, presidenti serb foli për mundësitë dhe kushtet që Serbia u ofron investitorëve nga Turqia.

“Investitorë të dashur turq, kushdo që ju ofron kushte më të mira sesa në Serbi, ejani me ne dhe ne do t’i rregullojmë kushtet tona dhe do të keni pesë për qind kushte më të mira sesa kudo tjetër në rrethinë. Për këtë ju garanton Qeveria e Serbisë dhe unë”, deklaroi Vuçiç.

Siç tha Vuçiç, qëllimi i Serbisë është që të ketë sa më shumë investitorë turq në Serbi dhe të bashkëpunojnë sa më mirë me Turqinë në këtë fushë. Ai theksoi se investitorët turq kontribuan në mënyrë të konsiderueshme në rënien e normës së papunësisë në Serbi.

“Niveli ynë i papunësisë ishte 26 për qind dhe sot ajo ka rënë në 11,8 për qind. Kjo falë kompanive turke, sidomos në zonat e varfra, si dhe angazhimit dhe vullnetit të mirë të presidentit Erdoğan për të dërguar kompani turke të veprojnë në Serbi”, deklaroi Vuçiç.

Në vijim, ai falënderoi Zëvendëskryeministrin dhe Ministrin e Tregtisë dhe Turizmit të Serbisë, Rasim Ljajiq, për të cilin siç tha, “luftoi për marrëdhënie më të mira me Turqinë dhe falë të cilit Serbia dhe Turqia sot kanë marrëdhënie tejet të mira, ndoshta edhe më të mira në historinë bashkëkohore politike.

“Unë dua që juve, turqve, t’ju them një gjë. E di se në vendin tuaj, si dhe në mbarë botën, ka nga ata që do të thonë diçka kundër presidentit tuaj, Recep Tayyip Erdoğan. Unë këtu kam pritur pranuar shumë presidentë dhe shumë kryeministra. Ende nuk kam takuar dikë që ka bërë një orar kaq të vështirë për veten e tij. Kjo tregon për një forcë dhe energji për të punuar 24 orë, siç është presidenti juaj. U them turqve se ju ditët ta respektoni këtë”, tha presidenti i Serbisë Vuçiç.