Wilder: Do t’i tregoj Joshua se kush është më i miri

Deontay Wilder, kampioni i botës në peshat e rënda, mezi pret që të përballet me Anthony Joshua, për t’i treguar atij se kush është më i miri në këtë kategori. Amerikani vjen nga duel me Bermane Stiverne, të cilin e mposhti me “KO” në raundin e parë, ndërkohë që përfaqësuesit e tij janë në kontakt me ata të boksierit britanik Joshua, për një përballje që do të unifikonte titujt kampionë. “Unë dua vetëm që të përballem në ring me Joshua, që t’i vërtetoj atij se kush është më i muri. Vetëm kaq kërkoj”, tha boksieri amerikan Deontay Wilder, që mban titullin e kategorisë WBC.