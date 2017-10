Zaev dhe Ahmeti me kandidat të përbashkët për president?

Kandidat i përbashkët për President të vendit i LSDM-së dhe BDI-së, është marrëveshje e madhe e radhës mes partnerëve të koalicionit, shkruan Post.mk, transmeton Fakte. Portali duke u thirrur në burime të larta tek të dy partitë, shkruan se kjo është pjesë e marrëveshjes për pishtetin qendror, që po vijon me bashkëpunimin LSDM-BDI në zgjedhjet lokale, ndërsa do të ruajë kontinuitet edhe në zgjedhjet e radhës presidenciale.

BDI edhe ne zgjedhjet e fundit presidenciale kërkoi nga partneri i saj VMRO-DPMNE që të dalin me kandidat të përbashkët, por u injorua nga e njejta, pasi paraprakisht BDI kishte votuar për uljen e cenzusit të nevojshem, që i bën votat shqiptare të panevojshme për zgjedgjen e Presidentit të vendit.

“”Bashkëpunimi është i lidhur me përkrahjen që LSDM do t’i japë BDI-së në Çair, Tetovë, Gostivar dhe Kërçovë, ndërsa ne ndaj LSDM-së në Shkup dhe Kumanovë. Duam të fillojmë përgatitjen e hapësirës që të dalim me kandidat të përbashkët për President, të kapshëm për të dy anët, që të ketë legjitimitet edhe nga shqiptarët edhe nga maqedonasit.”- ka deklaruar përveç tjerash Ali Ahmeti nga tubimi në Prespë.