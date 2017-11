ZAEV: Kemi shumicë edhe pa Ziadin Selën!

Kryeministri Zoran Zaev nuk ka filluar që të bisedojë me partitë politike që eventualisht për hyrjen ose daljen nga Qeveria ose edhe për plotësimin e vendeve ministrore dhe zv/ministrore, dhe vendet e drejtorisë pas zgjedhjeve lokale.Pret që kjo të ndodh në ditët në vijim, ose si thotë, “Kur do të bjere pluhuri, ose kur të gjithë do të jenë me koka të ftofta”, transmeton Zhurnal.

I pyetur se Ziadin Sela nëse tërheqet a do të ketë shumicë dhe a do të bisedon me deputetin Çedomir Sezdovski se a do të hyjë në koalicionin qeveritar, Kryeministri Zaaev theksoi se deri më tani kësi lloj bisedime nuk ka pasur me Sezdovskin, por si thotë se ai do që të bisedojë me shumë deputetë dhe besoj që do të kam mundësinë që të bisedoj.Nuk dëshiroj që proceset ti frustroj panatyrshëm, kurse dëshiroj këto të ndodhin natyrshëm.Por edi që shumicë do të kemi edhe pa Selën. Por e dini se gjithherë jam përkrahës që kjo shumicë që të mund të jetë me e fortë, thotë Zoran Zaev për “Nova Makedonija”.

Në akuzat e Ziadin Selës se Zaevi më shumë po i mbronë BDI sesa që e bënte VMRO-DPMNE, Kryeministri Zoran Zaev theksoi se LSDM-ja ka vendosur dhe paraljmëruar koalicione principiele.

Unë nuk mundem të jem faktori kryesor që do të garanton koalicioni në nivel qendror të qëndrojë me të gjithë, po e di që do të bëjë gjithëçka që ky koalicion jo vetëm me BDI-në por edhe me parnterët e tjerë të koalicionit të jetë stabil, dhe të ndërtohet për një periudhë të gjatë.Por në këto zgjedhje ishte e pamundshme.E dini kush e bëri hapin me BESËN, me VMRO-DPMNE dhe ngjajshëm.