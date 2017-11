Zaev u nis drejt Serbisë, akoma e injoron Zijadin Selën

Kryeministri Zoran Zaev sot pasdite niset drejt Serbisë. Ai do të jetë I shoqëruar nga ministrant e MPB-së Oliver Spasovski dhe të shoqërisë informatike Damjan Mancevski dhe sekretarin shtetëror në ministrinë e jashtme Viktor Dimovski.

Zaev do të takohet me kreun shtetëror serb për të folur për tema në interes të qytetarëve të dy vendeve.

Ndërkohë pozicioni i Aleancës për Shqiptarët akoma mbetet pazull në qeveri. Funksionerët e Aleancës që duhet të mbushin vendet e zbrazta pas zgjedhjes së tyre si kryetar komunash si p.sh në pozicion të ministrit vend të Arben Taravarit dhe Isen Shabanit në pozicion drejtor i Inspektoriatit të Tregut.