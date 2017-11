Zbulohen motivet pse u therr me thikë doktori nga Sllupçani në Klinikën e Shkupit

Një mjek i Klinikës së Toksikologjisë në Shkup, me inicialet N.Z. (48) vjeçar nga f. Sllupçan, rajoni i Kumanovës, mbrëmë është plagosur me thikë në ambientet e klinikës. Jozyrtarisht mësohet se sulmuesi e ka pritur mjekun përpara Klinikës dhe aty e ka goditur dy herë me thikë. Sipas informatave të para nga Ministria e Shëndetësisë, gjendja shëndetësore e mjekut është stabile, dhe po vazhdon të kurohet në Qendrën Urgjente Kirurgjike. Nga informacionet paraprake mësohet se arsyeja e sulmit ka qenë për arsye personale dhe jo profesionale. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se janë në kontakt me MPB-në për ta zbardhur rastin, ndërkaq policia po punon për gjetjen e autorit.

Ndërkohë portalet maqedonase kanë dhënë motivet që sipas tyre ka ndodhur ngjarja. Sipas portaleve në fjalë doktori nga Sllupçani ka qenë në lidhje dashurie me një kolege të tij në punë dhe për këtë kur ka kuptuar burri i saj ka ardhur para klinikës së Toksikologjisë dhe ka sulmuar me thikë doktorin N.Z./Shqipmedia