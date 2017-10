Zgjedhjet lokale nuk e pengojnë Ligën e parë të Maqedonisë?

Nuk do të ketë ndryshim në orarin e garave në Ligën e Parë Futbollistike sa I përket ndeshjeve të raundit të 13-të. Të gjitha ndeshjet do ët zhvillohen në orarin e paraparë nga FFM-ja dhe nuk do të kenë ndikim nga “Zgjedhjet lokale 2017”.

Sipas paralajmërimit të mëparshëm, Renova do të zhvillojë përballjen gjatë ditës së shtunë kundër skuadrës së Akademia Pandev, ndërsa takimet e tjera do të zhvillohen gjatë ditës së diel.

Shkëndija do të luajë në transfertë me Pobedën, Rabotniçki përballet me Shkupin, Sileksi takohet me Vardarin dhe Skopje me Pelisterin. Të gjitha ndeshjet do të nisin në orën 13.30.