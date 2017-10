Zjarri shkrumbon shkollën e fshatit Novosellë të Tetovës – VIDEO

Është djegur tërësisht shkolla fillore 11 tetori e fshatit Novosellë të komunës së Bogovinjës. Supozohet që shkak i zjarrit të jetë instilacioni i vjetër elektrik. Përveç shkollës është djegur edhe një veturë dhe një pjesë e një kasolleje që ndodhej afër godinës së shkollës. Në shuarjen e zjarrit kanë marrë pjesë tre automjete dhe 8 zjarrfikës, të cilëve iu dashtë më shumë se dy orë për ta vënë nën kontroll zjarrin.

Me të marrë lajmin neve kemi dal në terren dhe kemi arritur në vendngjarje me tre automjete kundër zjarrit dhe me tetë zjarrfikës, ku dy orë e gjysmë për ta vendosur nën kontroll këtë zjarr faktikisht më se dy orë kemi luftuar me zjarrin, deri sa intervenonim në shkollë u kaplua nga zjarri dhe një objekt tjetër por bashkë me zjarrfikësat dhe banorët e fshatit Novosellë që na ndihmonin gjatjë gjithë kohës, zjarri u vu shpejt nën kontroll – tha Uka Aliti, komandant i Njësisë së zjarrfikësve.