Ariz Aduriz ka konfirmuar të ardhmen në Athletic Bilbao.

Sulmuesi spanjoll ka nënshkruar kontratë të re me klubin bask, deri më 30 qershor të vitit 2019.

Me kontratën e re, Aduriz do të ketë dëmshpërblim me vlerë prej 40 milionë euro.