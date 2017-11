10 futbollistët që pritet të largohen nga Barcelona

Barcelona është gati të bëjë një “revolucion” në skuadër, pasi në janar mund të largojë jo pak, por 10 futbollistë.

Nuk bëhet fjalë për një listë me lojtarët që do të largohen domosdoshmërisht, por thjesht një ide në lidhje me pritshmëritë e merkatos së janarit.

Katalanasit janë gati të dëgjojnë ofertat për 10 prej 24 lojtarëve që kanë në organikë.

Të paktën kështu raporton prestigjiozja spanjolle “Marca”, e cila sqaron se Barcelona kërkon të arkëtojë 150 milionë euro nga shitjet e këtyre futbollistëve.

Lista e lojtarëve që mund të largohen nga Barcelona në janar: