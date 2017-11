10 thënie të Mourinho për 10 “armiq”

Jose Mourinho, krahas fakti që është trajner fitues dhe ndër më të paguarit mes kolegëve në të gjithë planetin është një personazh shumë i dashur për gazetarët, sepse deklaratat e tij ironike dhe plot sarkazëm kanë bërë shpesh herë xhiron e botës. Nga Leo Messi te Cristiano Ronaldo, nga Arsene Wenger te Rafa Benitez, pa harruar “viktimën” e tij të preferuar Claudio Ranieri. Ja cilat kanë qenë 10 “sulmet” më të famshme të portugezit…

Lionel Messi

“Si thuhet “hileqar” në spanjisht?! Barcelona është një qytet me kulturë të madhe, e mbushur me teatro dhe ky djalosh ka mësuar shumë mirë si duhet të luaj pjesën e tij si aktor.” Jose Mourinho foli në këtë mënyrë për Leo Messi, që sipas tij kishte shkaktuar kartonin e kuq të marrë nga Del Horno, më 22 shkurt 2006, pas ndeshjes Chelsea-Barcelona 1-2, e vlefshme për çerekfinalet e Champions Leauge.

Cristiano Ronaldo

“Si trajner e kam nisur punën në vitin 2000. Më parë kam qenë ndihmës trajner në klube të mëdha dhe me trajnerë të mëdhenj. Kam punuar me futbollistët më të mirë në botë. Kur isha 30 vjeç stërvitja Ronaldon, jo Cristianon, Ronaldon e vërtetë, brazilianin.” Ky ishte “thumbi” ndaj “CR7”, “ylli” i Real Madrid, në 3 gusht 2013, dy muaj pas largimit nga “Bernabeu”. Dy portugezët nuk u bënë për asnjë moment miq me njëri-tjetrin.

Arsene Wenger

“Tetë vjet pa fituar asnjë trofe janë shumë. Nëse unë do të kisha bërë të njëjtën gjë te Chelsea, do të isha larguar prej kohësh. E respektoj si trajner, por nëse do të flasim për sukseset e arritur, situata është e qartë. Ai është specialisti i falimentimeve.” Mourinho e sulmoi në këtë mënyrë Arsene Wenger, më 14 shkurt 2014. Në fund të sezonit, Arsenali ndali “agjërimin”, duke fituar Kupën e Anglisë.

Pietro Lo Monaco

“Lo Monaco? Unë njoh murgjit e Tibetit (në italisht: monaco), Principatën e Montekarlos (Monaco), Bayern Munich (në italisht: Bayern Monaco), Çmimin e Madh të Formulës 1 në Montekarlo (Monaco). Nëse ky Lo Monaco do të bëhet i famshëm duke folur për mua, atëherë duhet të më paguajë.” Më 15 shtator 2008, Mou iu përgjigj në këtë mënyrë drejtorit sportiv të Katanias që kishte thënë për “Special One”: “Eshtë një nga ata që nuk ngopesh duke e rrahu.

Pep Guardiola

“Guardiola është një trajner fantastik, por unë kam fituar dy herë Champions League me Porton dhe Interin. Ai ka fituar një Champions për të cilën mua do të më vinte turp dhe mund të fitojë një tjetër, që sërish është e turpshme.” Në 28 prill 2011, Mou sulmoi Pep, pasi Reali i tij u eliminua në gjysmëfinalen e Ligës së Kampioneve nga Barcelona, skuadra që më pas do të fitojë trofeun.

Carlo Ancelotti

“Në historinë e Champions League ka vetëm një klub dhe vetëm një trajner që kryesonin 3-0 në fund të pjesës së parë të finales, por nuk arritën të marrin trofeun.” Kjo ishte mënyra me të cilën Jose Mourinho komentoi humbjen e Milanit ndaj Liverpool, në finalen e Ligës së Kampioneve, në vitin 2005 në Stamboll.

Claudio Ranieri

“Eshtë 70 vjeç (ishte 60) dhe ka fituar vetëm një Superkupë. Eshtë shumë i vjetër për të ndryshuar menalitet. Unë studiova pesë orë në ditë gjuhën italiane për të komunikuar me futbollistët, tifozët dhe gazetarët. Desha t’ju respektoja. Ranieri qëndroi pesë vjet në Angli, por ka ende vështirësi në të thënit ”good morning” dhe “good afternoon”. Nuk është faji im që kur shkova te Chelsea, në vitin 2004, më thanë se më kishin marrë sepse ishin të bindur se me Ranierin nuk do të fitonin kurrë.” Kjo deklaratë është bërë në 8 maj 2010.

Zdenek Zeman

“Thotë për mua që jam një trajner mediokër? E respektoj mendimin e tij edhe pse nuk e njoh. Ku luan ky Zeman? Ah, qenka trajner… nuk e dija. Tani jam me pushime, kur të kthehem do të shoh në “google” për të parë çfarë ka bërë ky person, çfarë ka fituar gjatë karrierës së tij.” Në këtë mënyrë foli Mourinho për Zemanin, në Zyrih, në qershor 2012.

Rafa Benitez

Në këtë mënyrë e priti Mourinho zëvendësuesin e tij te Inter: “Një gjë është e sigurt: nuk do të bëj më mirë se mua. Edhe nëse fiton botërorin për klube do të ketë fituar 2 ndeshje. Unë fitova 13 ndeshje për ta çuar Interin deri aty. Edhe ai sukses do të jetë i imi, jo i atij.”Pastaj, pas fitores të Interit në botërorin për klube shtoi: “Prisja një falënderim për suksesin që i dhashë. Pyesni tifozët e Interit se çfarë mendojnë për të dhe çfarë mendojnë për mua.”

Sinisa Mihajlovic

“Trajneri i dytë i Interit është Beppe Baresi, por Mihajlovic flet për Interin më shumë se Baresi. Nuk e di përse një skuadër që i ka dhënë një mundësi të bëhet trajner i dytë dikujt që i ka pështyrë në fytyrë një kundërshtari, nuk i jep një mundësi të dytë Adrianos apo Balotellit.” Në këtë mënyrë foli Mourinho për Sinisia, kur mbërriti te Interi, në vend të Roberto Mancini.