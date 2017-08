100 mijë vende të reja pune në Frankfurt

Në Frankfurt, gati 100 mijë vende të reja pune mund të hapen në katër vjetët e ardhshme për shkak të Brexit-it.

Qyteti i Frankfurtit konsiderohet të jetë favoriti dhe pritës i Autoritetit Bankar Evropian, i cili do të largohet nga selia e tanishme në Londër, përcjell albinfo.ch.

Shumica e vendeve të punës do të jenë në sektorin financiar. Ajo mund të ketë një efekt dhe të çojë në një rritje të qëndrueshme në sektorë të tjerë.

Punonjësit e rinj të bankës do të rrisin kërkesën për banim, infrastrukturë dhe transport, arsim, shëndetësi, mallra të konsumit, ushqim.

Sipas sondazhit, nëse pranohet se rritja do të mbetet e qëndrueshme dhe 10,000 vende të reja pune do të krijohen në sektorin bankar, kjo do të thotë se 21,300 pozita të reja do të krijohen vetëm në Frankfurt.

Pak më shumë se një vit pas referendumit, në të cilin britanikët zgjodhën të largohen nga Bashkimi Evropian (BE), Frankfurti duket se e drejton garën me qytete të tjera që duan të tërheqin institucionet e huaja të themeluara në Londër.

Kjo tregohet nga një sondazh i kryer nga grupi lobues i financave kryesore të Frankfurtit dhe i përgatitur nga Instituti i Menaxhimit të WHU-Otto Beisheim.