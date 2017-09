Pas ndarjes nga LDK-ja, AKR-ja e Behgjet Pacollit pritet të nënshkruajë marrëveshje me PAN-in.

Burime të Tribuna Channel konfirmojnë se marrëveshja për bashkëqeverisje do të nënshkruhet sonte.

AK-ja do të udhëheq me 4 ministri, atë të Punëve të Jashtme, të Brendshme, Zhvillimit Ekonomik dhe Tregtisë dhe Industrisë.

Ndërsa Behgjet Pacolli do të jetë ministër i Punëve të Jashtme.