Aksion i madh policor, arrestohen 13 persona në Maqedoni

Në një aksion të madh të policisë maqedonase, janë arrestuar personat A.M., N.A., B.A. dhe A.S. nga Kumanova, pastaj A.K, B.I, I.T. deri sa V.V. vullnetarisht është paraqitur në polici. Në afërsi të Haraçinës është arrestuar S.N. bashkë me E.N dhe R.J. Në këtë aksion janë arrestuar edhe një person nga Gjevgjelia.

Aksionin e ka realizuar sektori për krim të organizuar dhe krim serioz, në bashkëpunim me sektorin për operacione speciale pranë MPB-së, në kuadër të shkatërrimit të trafikimit me migrantë, shkruan Gazeta Lajm. Siç informoi sot drejtori i Byrosë për Siguri Publike Llazo Vellkovski, më karakteristik ka qenë rasti i një veture që ka ndjekur policia nga Gjevgjelia deri në Kumanovë. Shoferi, i cili është një nga organizatorët. I ka ikur policisë dhe në disa pjesë të rrugës Gjevgjeli-Shkup dhe Shkup-Kumanovë ka vozitur deri 200 kilometra në orë. Katër emigrantë janë gjetur në bagazhin e veturës, kurse 8 brenda në veturë.

Dymbëdhjetë migrantë, prej të cilëve 11 nga Pakistani dhe një nga Egjipti janë gjetur në një veturë “mercedes” në rrugën Shkup-Kumanovë, gjatë aktiviteteve për arrestimin e shoferit me iniciale B.K. i cili ka bë transportimin e tyre. Sipas policisë, B.K. është pjesë e grupit për trafikim të migrantëve, që ëhstë shkatërruar gjatë ditës së djeshme në një aksion policor.

Pasi e ka kaluar bllokadën e parë ka vazhduar të lëvizë më ç’rast në tentimin për t’i evituar patrullat tjera policore e ka thyer rampën e pikëpagesës rrugore në Veles, duke vazhduar drejt Kumanovës. Vetura e tij është ndalur me dhunë në afërsi të rafinerisë “Okta” në rrugën Shkup-Kumanovë, kurse shoferi B.K. është arrestuar.

Njëkohësisht, siç tha Vellkovski, janë ndërmarrë masa për arrestimin e 13 personave anëtarë të grupit kriminel që jetojnë ose qëndrojnë në rajonin e Kumanovës, Shkupit dhe Gjevgjelisë, për të cilët gjatë hetimeve janë siguruar dëshmi se janë pjesë e biznesit për trafikim të emigrantëve.

Gjatë kontrolleve të kryera në 13 lokacione, pesë në Kumanovë, shtatë në Shkup dhe një në Gjevgjeli, janë arrestuar personat A.M., N.A., B.A. dhe A.S. nga Kumanova, pastaj A.K, B.I, I.T. deri sa V.V. vullnetarisht është paraqitur në polici.

Në afërsi të Haraçinës është arrestuar S.N. bashkë me E.N dhe R.J.

Me këtë rast janë konfiskuar gjashtë vetura, disa celularë dhe SIM kartela, 27.250 euro, një revole М 57, plumba dhe një notes me të dhëna për persona dhe për shumta të caktuara parash.

“14 emigrantë që janë gjetur në një shtëpi dhe në çajtore në fshatin Vaksincë, si dhe në veturën Mercedes janë dërguar në Qendrën pranuese për të huaj në MPB”, tha Vellkovski.

Ndryshe organizatorë të grupit kriminel janë persona nga Pakistani dhe Afganistani të cilët një khë të gjatë qëndrojnë në Maqedoni, Serbi dhe Greqi. Ata në koordinim me qytetarë të Maqedonisë kanë organizuar trafikimin e migrantëve nga Greqia, përmes Maqedonisë dh Serbisë drejt vendeve perëndimore.