Baton Haxhiu godet Ali Ahmetin dhe Zoran Zaevin

Haxhiu ka theksuar se Aliu dhe Zaev as që po tregojnë guxim që të ndërrojnë temën e dialogut nacional. Të mundësojnë ndërtimin e një Maqedoninë të re, Maqedonie të emrit të ri dhe të realitetit të ri shoqëror dhe gjuhësor.

“Analfabetizmi më i keq nga të gjitha llojet është analfabetizmi politik. Është një përshtypje që kryeministri i Maqedonisë bashkë me Ali Ahmetin po shohin vetëm vetën. Nuk shohin maqedonasit. Nuk e shohin as shoqërinë përreth” shkruan Haxhiu.

“BDI vazhdon te perfaqesoi me perulje dhe me Persona analfabet politik, Ata nuk dëgjojne, nuk flasin, dhe nuk marrin pjesë në ngjarjet politike. Nuk e din se kostoja e jetesës, çmimi i fasules, peshkut, miellit, qerasë, këpucëve, ilaçeve, varet nga vendimet politike. Keta njerëz te BDI-se po harrojne qe me 15 vite ne pushtet nuk e dijne se nga mosdija e tyre politike lind prostitucioni, fëmijët e braktisur, dhe hajnat e sojit më të keq: politikanët e këqij, të korruptuar dhe të blerë nga kompanitë lokale; dhe nga idiotët lokal, të cilët mendojnë se janë patriotë” ka shtuar ai.