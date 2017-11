Çmimet e naftës shënuan rënie mëngjesin e ditës së sotme në bursat botërore.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane, Brent, ranë me 25 cent ose me 0.4 për qind dhe u tregtuan me 62.47 dollarë për fuçi.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, ËTI, ranë me 2 cent dhe u tregtuan me 56.57 dollarë për fuçi.

Gjatë javës së ardhshme pritet rënie e çmimit të blerjes në Maqedoni.