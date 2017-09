Boksieri Denis Muaremoski përballet me Panagiotis Mataggos

Boksieri Denis Muaremoski nën menaxhimin e Jusuf Hashimi Kryetarit të KB Shkëndia boks-Tetovë do të debutojë në boksin profesional.

Boksieri Denis Muaremovski me eksperiencën dhe suksesin që ka në boksin vendor dhe Rajonal,u dëshmua se ka kapacitet që të luftoj e të përballet edhe në boksin profesional.Kryetari i KB Shkëndia boks-Tetovë Jusuf Hashimi e shehë të arsyeshme që këtë boksierë të KB Shkëndia boks të menaxhojë edhe në sfida më të larta të boksit profesional.

Meçet do të mbahen më datë 23.09.2016 në objektin Flamingo të Strumicës së Maqedonisë.Në këtë turneme moton” BOXING NIGHT” do të ketë boksierë legjitim profesional të regjistruar në Boksin Profesional të cilët do të bodohen për ranglistë.Boksierët do të jenë nga disa shtete dhe ato të Greqisë, Bullgarisë,Sërbisë dhe Denis Muaremovski i Maqedonisë.

“Së pari I faleminderohem kolegut tim Darko Çatleskit I cili është pjesë e bordit të organizimit të turneut ,që mua si menaxher i boksierit Denis Muaremovski të ma mundësojë dhe të na gjejë kundërshtarë .Sai përketë boksierit ,unë kam besim te ai sepse kam pare dhe e ka dëshmuar se ai është më I miri I peshave 64 kg.Gjatë këtij cikli stërvitorë dy mujorë ,mendoj se Denisi është I përgatitur në mksimum dhe është I gatshëm të sfidojë kundërshtarin. .tha ,Jusuf Hashimi

“Paraqitja e ime në BOXING NIGHT dhe me debutim në boksin professional ,për mua është privilegj.Ne sportistët çdo herë jemi nën fokusin e fitoreve ,kështu që do luftoj dhe do të mundohem që ta mposhti kundërshtarin dhe ta bindi menaxherin Jusuf Hashimi që nuk ka humbur kohë së koti për mua. Tha Denis Muaremovski.