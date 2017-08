“Buba” dhe Cuculi premtojnë fitore kundër Vardarit

Të shtunën të gjitha rrugët futbollistike në Maqedoni, do të çojnë drejt stadiumit të qytetit në Tetovë, ku do të zhvillohet derbi i madh i futbollit vendor Shkëndija – Vardari. Janë këto dy skuadra të cilat në verë kanë rezultate të mira evropiane dhe në një mënyrë të tillë duan të hapin sezonin e ri 2017/18. Kapiteni i skuadrës së Shkëndija, Ferhan Hasani kërkon që skuadra e tij mos të përsëris gabimet e bëra sezonin e shkuar.

Bashkëlojtari i tij Ardian Cuculi, pret që nesër stadiumi të jetë i stërmbushur dhe këta tifozëve të tyre tua kthejnë me një fitore në përballjen me Vardarin.

Normalisht është fillimi i kampionatit dhe pas ndeshjeve të mira dhe pozitive në Evropë, shpresojmë se do ta fillojmë kampionatin me një këmbë të mbarë. Luajmë kundër Vardarit, ekip rival i jonë kryesor për titullin e kampionit. Shpresoj se nesër do të jetë stadiumi i mbushur dhe ne do ti shpërblejmë me një fitore. – tha Cuculi.