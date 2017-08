Çfarë transformimi, Nik Xhelilaj! (Foto)

Ai mori famë të menjëhershme në Evropë nga filmi “Shqiptari”. Aktori Nik Xhelilaj, protagonist i serialit të suksesshëm gjerman nën rolin e personazhit indian Winnetou na ka treguar përmes Instagram se ndodhet në Turqi, aty ku nisi dhe karriera e tij jashtë Shqipërisë.

Duket se seriali se ka ndërprerë xhirimet dhe Niku po bën disa pushime mes miqsh. Në foto të bie n sy ndryshimi i tij në look, ndoshta nuk do ta njihnim me këto flokë! Të kapura gjysmë top nëmajë të kokës dhe gërsheta të stiluar hollë si një xhamajkan i vërtetë!