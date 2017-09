Çobani nga Struga përdhunon holandezen, e cila deshi të fotografohet me delet

Të enjten ka ndodhur një rast i pazakontë në Vevçan të Strugës, ku është dhunuar një shtetase holandeze e moshës 55 vjeçare me iniciale K.S.K. Rasti është paraqitur në stacionin policor në Veleshtë dhe sipas policisë deri sa turistja holandeze ka fotografuar kopenë e dhenve, i është ofruar çobani i cili i ka ofruar që ai ta fotografojë turisten bashkë me dhentë. Pasi është fotografuar, K.S.K. është përshëndetur me çobanin dhe është nisur në drejtim të veturës së saj. Në atë moment, çobani i dhenve duke përdorë dhunë fizike e ka rrëzuar në tokë dhe ka filluar ta prekë në pjesët intime të trupit, shkruan Gazeta Lajm. Autori e ka kërcënuar me thikë holandezen që të mos rezistojë dhe ka vazhduar ta përdhunojë. Në një moment ajo ka arritur të largohet dhe është nisur prap drejt veturës. Autori ka vrapuar pas saj, e ka hapur derën në anën e kundërt të shoferit dhe nga çanta e saj ka nxjerrë portofolin prej ku ka marrë 2.000 denarë dhe ka ikur në drejtim të panjohur. Pas masave të ndërmarra, policia ka arritur të zbulojë se bëhet fjalë për 29 vjeçarin A.A. nga fshati Podgorc i Strugës. Policia është duke ndërmarrë masa për kapjen e autorit dhe ndriçim të plotë të rastit.