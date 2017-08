Dalin në shitje biletat e ndeshjes së parë të Panuccit, ja çmimet

Federata Shqiptare e Futbollit ka vënë në shitje biletat për ndeshjen e kombëtares kundër Lihtenshtejnit që zhvillohet në kuadër të eliminatorëve për Botërorin “Rusia 2018”.

Kuqezinjtë nën drejtimin e trajnerit të ri Christian Panuccit do të zhvillojnë këtë përballje më 2 shtator në “Elbasan Arena”.

Biletat mund të blihen online në faqen zyrtare të FSHF-së: bileta.fshf.org ose në dyqanin zyrtar tek Rruga e Elbasanit, Tiranë.

FSHF-ja lanson me këtë rast një promocion të trefishtë:

1. Biletat për ndeshjen kundër Lihtenshtejnit do të jenë me 20% zbritje për javën e parë të shitjes. Më saktësisht, çmimet e mëposhtme do të jenë të vlefshëm deri në datën 14 gusht 2017. Më pas biletat do të ofrohen me çmim të plotë.

Tribuna B3 =8.000 lekë

Tribuna B2 + B4=6.400 lekë

Tribuna A1 + A4=6.400 lekë

Tribuna B1 + B5=4.800 lekë

Tribuna E=2.400 lekë

Tribuna D=1.600 lekë

Tribuna G1=1.200 lekë

Tribuna G2=800 lekë

2. Për herë të parë FSHF ofron një mundësi unike. Të gjithë të interesuarit kanë mundësi në këtë javë të promocionit të blejnë biletë dyshe, bashkë me ndeshjen e Lihtenshtejnit mund të blejnë edhe biletën e ndeshjes kundër Italisë, e cila do të luhet në Shkodër.

3. Së fundmi, çdo tifoz, me cilëndo biletë nga dy zgjedhjet më lart mund të blejë në dyqanin zyrtar të FSHF-së me zbritje fantastike deri në 50 %.