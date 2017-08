Dalin pamjet zyrtare të Galaxy Note 8?

Profili i famshëm @evleaks sapo postoi një foto të plotë frontale të Galaxy Note8. Ne kemi parë disa rrjedhje që sugjeruan se Note8 do të kishte një kornizë më të madhe lartë se në pjesën e poshtme, por kjo nuk ka shumë kuptim.

Pamja në të cilën po hedhim një vështrim duket të jetë një paraqitje zyrtare e telefonit. Megjithëse gjithçka që kemi është një foto e përparme, e cila duket shumë si S8 Galaxy, qoshet duket pak më katrore- tipike për Note.

Blass thotë se pamja është e modelit Midnight Black të fabletit. Ne e dimë se të gjitha versionet e Galaxy S8 vijnë me korniza të zeza, kështu që ne mund të supozojmë me siguri se do të jetë i njëjti rast me Note 8. I vetmi ndryshim në të gjithë ngjyrat e Galaxy S8 në paraqitjen e frontit është sfondi dhe çfarë mund të bëni në skajet e ekranit.

Ndërsa kemi një ide mjaft të mirë për atë që do të duket si pjesa e përparme e telefonit, ne jemi të etur të shohim se çfarë do të ketë mbrapa Note 8. Ne mund të shohim një konfigurim të dyfishtë kamerash në Galaxy Note8, edhe pse ne kemi parë të njëjtën gjë në lidhje me Galaxy S8.

Galaxy Note8 do të shpallet më 23 gusht në New York City. Telefoni do të paketojë ose një Exynos 8895 ose Snapdragon 835 CPU + 4GB RAM. Përndryshe, pritet një ekran 6.4 inç Infinity me raport të pamjes 18.5: 9. Ne gjithashtu presim rezistencën ndaj ujit IP68 dhe funksionalitetin S-Pen.