Dëshmia tronditëse e 16-vjeçares shqiptare: Mami më detyroi të bëja seks me shokun e dashnorit – VIDEO

“Mami më ka detyruar mua që të shkoja me shokun e të dashurit të saj, se do t’i jepte 100 mijë lekë”. Kështu deklaroi Xh. K., e cila ishte sot bashkë me babain e saj, Alfredin në një rrëfim për emisionin ‘Me zemër të hapur’ në “News24”.

16-vjeçarja tregon në një rrëfim të pazakontë një të vërtetë të hidhur për nënën e saj, e cila i ka braktisur bashkë me 3 motra dhe vëllezërit e tjerë dhe ka ikur me të dashurin. Xh. tha se nëna e saj, Shqipe, pasi ishte larguar nga banesa, e kishte marrë të bijën në telefon dhe i kishte dërguar me makinë në Fushë-Krujë djalin me të cilin e mitura duhej të lidhej.

“Mami më mori pa numër. E njoha nga zëri. Më tha eja atje fshehurazi babit. Makina erdhi dhe më çoj në Krujë. Nuk më ngacmoi fare. Madje do më jepte lekët por unë s’kam mbajtur lekët. I thash ‘Jepja mamit’.